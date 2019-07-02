Демонтаж столичного путепровода по улице Борщаговской показал слабые стороны старой постройки, которые требовали ремонта.

Активные работы на Борщаговском мосту продолжаются неделю. Пешеходы продолжают качать мышцы ног, автолюбители слушать любимую музыку в пробках, а пассажиры трамвая "радоваться" платному проезду в маршруте №2, –пишет на своем сайте Сергей Гринкевич. – За неделю на мосту успели полностью демонтировать “пирожок”, который был на пролетных конструкциях в зоне трамвайных путей. Демонтировали тротуары и систему наружного освещения. Продолжают раскрывать швы между мостовыми балками. И в процессе демонтажа мост предстает во всей своей красе, – тянуть дальше было некуда.

Давайте заглянем крупным планом что на мосту и внизу. Под мостом все гораздо интереснее…"

Напомним, как строят Шулявский мост.