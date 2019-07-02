Демонтаж столичного шляхопроводу по вулиці Борщагівській показав слабкі сторони старої споруди, які потребували ремонту.

Активні роботи на Борщагівському мосту тривають тиждень. Пішоходи продовжують качати м'язи ніг, автолюбителі слухати улюблену музику в заторах, а пасажири трамваю "радіти" платному проїзду в маршруті №2, - пише на своєму сайті Сергій Гринкевич. - За тиждень на мосту встигли повністю демонтувати “пиріжок”, який був на прогонових конструкціях в зоні трамвайних колій. Демонтували тротуари і систему зовнішнього освітлення. Продовжують розкривати шви між мостовими балками. І в процесі демонтажу міст постає у всій своїй красі, - тягнути далі було нікуди.

Давайте заглянемо крупним планом що на мосту і внизу. Під мостом все набагато цікавіше…"

Нагадаємо, як будують Шулявський міст.