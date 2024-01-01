Bosch разработал новый алгоритм калибровки систем безопасности

Системы помощи водителю сегодня являются стандартным оборудованием почти во всех классах автомобилей, где они поддерживают водителя и помогают избежать аварий. Но для того, чтобы эти системы всегда работали безопасно и надежно, нужны точные настройки и тщательно откалиброванные датчики и системы камер. Для этого Bosch разработала ADAS One Solution – программное обеспечение для эффективной повторной калибровки современных систем помощи водителю (ADAS).

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Новое решение ADAS One Solution помогает механикам СТО эффективно настраивать калибровочные устройства и гарантирует точные настройки для различных систем ADAS автомобиля. Недавно портфолио было расширено за счет радиолокационного рефлектора CTA 120 для калибровки радиолокационных датчиков, а также допплеровского имитатора CTA 110 для калибровки боковых и задних радаров. Оба устройства можно настроить с помощью программного обеспечения для калибровки ADAS One Solution.

Это означает, что автомастерские могут использовать собственную высокопроизводительную, перспективную систему калибровки ADAS независимо от марки автомобиля, сокращая время настройки вдвое по сравнению с ручным измерением и выравниванием. Отчет, распечатанный после завершения работы, документирует точные настройки ADAS вместе со всеми данными; это может служить доказательством того, что выполненная работа соответствует требованиям производителя.

Эффективные процессы благодаря оптимизированному руководству пользователя ADAS One Solution шаг за шагом проводит пользователей через процесс настройки системы калибровки. Программное обеспечение может быть полностью интегрировано в программное обеспечение для мастерской ESI[tronic] от Bosch или работать независимо на ПК или ноутбуке. Оно предоставляет пользователям простые в исполнении инструкции по выравниванию, позиционирования и высоты калибровочных плит, а также необходимого расстояния от автомобиля с помощью камеры, с учетом специфики транспортного средства.

Кроме того, новое программное обеспечение для позиционирования имеет оптимизированную удобную навигацию, инструкции по настройке и экраны дисплеев. Анимированная графика предоставляет пользователям пошаговые визуальные инструкции при настройке. После проверки всех настроек по умолчанию механики СТО могут провести диагностику, а затем выполнить процедуру калибровки.Точная калибровка ADAS практически для всех типов транспортных средств

Новый универсальный радиолокационный отражатель CTA 120 можно использовать для точной калибровки радиолокационных датчиков различных производителей. Допплеровский имитатор CTA 110 поддерживает калибровку боковых и задних радаров для обеспечения полной функциональности системы помощи при смене полосы движения. Обе системы можно установить на DAS 3000 и отрегулировать их настройки с помощью программного обеспечения для калибровки ADAS One Solution. Для калибровочного устройства Bosch DAS 3000 существуют отдельные стартовые наборы для систем разных производителей, калибровочные платы для систем камер, передних радаров и лидаров, а также калибровочные коврики для задних камер и камер кругового обзора также доступны отдельно.