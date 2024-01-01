Появилась новая серия резервных аккумуляторов Bosch

Современные легковые автомобили нуждаются в гораздо большем количестве электроэнергии – для использования систем безопасности, применения множества вспомогательных функций и, что не менее важно, запуска системы "старт-стоп".

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Все это приводит к тому, что даже самые мощные стартерные батареи работают на пределе своих возможностей. Поэтому в автомобилях с большим количеством электроустройств все чаще используются электрические системы со вспомогательной батареей как дополнительным источником питания.

Bosch пополнила свой ассортимент вспомогательных аккумуляторов серией S5 AX. Эти резервные батареи, которые используют особенно надежную и мощную технологию AGM, были специально разработаны для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и двойной системой аккумуляторов. Их не следует путать с большими резервными батареями для автомобилей с электрическими или гибридными силовыми установками.

Надежная работа даже при высоких нагрузках

В аккумуляторах с технологией AGM (absorbing glass mat) специальные стекловолоконные маты, размещены между свинцовыми пластинами аккумулятора, связывают кислоту. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению происходит быстрая реакция между кислотой и материалом пластин, что позволяет аккумулятору вырабатывать больше энергии. Благодаря этой технологии вспомогательная аккумуляторная батарея Bosch S5 AX обеспечивает надежную работу даже в условиях высоких пиковых нагрузок.

Это стабилизирует электрическую 12-вольтовую систему и позволяет удлинить фазы "старт-стоп", что экономит топливо, поскольку безопасный запуск гарантируется даже при экстремальных температурах и при активированных дополнительных функциях. Вспомогательные аккумуляторы Bosch имеют в четыре раза более высокую стабильность цикла, чем обычные стартерные батареи, и отличаются более длительным сроком эксплуатации. Оптимизированная конструкция элементов обеспечивает превосходное принятие заряда, постоянную высокую пусковую мощность и устойчивость к коррозии.

Кроме того, специальная конструкция крышки батареи S5 AX означает, что она абсолютно не нуждается в техническом обслуживании.

Наряду с полным ассортиментом стартерных батарей для всех сегментов транспортных средств, Bosch также предлагает дилерам и автомастерским высокоэффективные вспомогательные батареи с технологией AGM, которые сегодня все чаще используются, особенно в автомобилях премиум-класса.