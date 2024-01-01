З’явилась нова серія резервних акумуляторів Bosch

Сучасні легкові автомобілі потребують набагато більше електроенергії – для використання систем безпеки, застосування безлічі допоміжних функцій і, що не менш важливо, запуску системи «старт-стоп».

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Все це призводить до того, що навіть найпотужніші стартерні батареї працюють на межі своїх можливостей. Тому в автомобілях з великою кількістю електропристроїв все частіше використовуються електричні системи з допоміжною батареєю як додатковим джерелом живлення.

Bosch поповнила свій асортимент допоміжних акумуляторів серією S5 AX. Ці резервні батареї, які використовують особливо надійну та потужну технологію AGM, були спеціально розроблені для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння та подвійною системою акумуляторів. Їх не слід плутати з більшими резервними батареями для автомобілів з електричними або гібридними силовими установками.

Надійна робота навіть за високих навантажень

В акумуляторах з технологією AGM (absorbing glass mat) спеціальні скловолоконні мати, розміщені між свинцевими пластинами акумулятора, зв’язують кислоту. Завдяки низькому внутрішньому опору відбувається швидка реакція між кислотою та матеріалом пластин, що дозволяє акумулятору виробляти більше енергії. Завдяки цій технології допоміжна акумуляторна батарея Bosch S5 AX забезпечує надійну роботу навіть в умовах високих пікових навантажень.

Це стабілізує електричну 12-вольтову систему та дозволяє подовжити фази «старт-стоп», що заощаджують пальне, оскільки безпечний запуск гарантується навіть за екстремальних температур і при активованих додаткових функціях. Допоміжні акумулятори Bosch мають у чотири рази вищу стабільність циклу, ніж звичайні стартерні батареї, і вирізняються довшим терміном експлуатації. Оптимізована конструкція елементів забезпечує чудове прийняття заряду, постійну високу пускову потужність і стійкість до корозії.

Крім того, спеціальна конструкція кришки батареї S5 AX означає, що вона абсолютно не потребує технічного обслуговування.

Поряд із повним асортиментом стартерних батарей для всіх сегментів транспортних засобів, Bosch також пропонує дилерам і автомайстерням високоефективні допоміжні батареї з технологією AGM, які сьогодні все частіше використовуються, особливо в автомобілях преміумкласу.