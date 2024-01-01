Bosch выпустила экологически чистую тормозную жидкость

Чтобы повысить температуру кипения, в обычные тормозные жидкости добавляют бораты. Но они классифицируются как токсичные: могут влиять на фертильность и подвергать опасности еще нерожденных детей. Именно поэтому с тормозными жидкостями нужно работать в защитных перчатках и очках, а беременным женщинам следует избегать любого контакта с тормозной жидкостью.

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Компания Bosch разработала тормозную жидкость под названием DOT 4 E, которая не содержит опасных боратов и достигает хорошего баланса между высокой температурой кипения и низкой вязкостью. Поскольку она не классифицируется как опасное вещество, ею можно пользоваться беременным женщинам. Более того, она превышает международный стандарт DOT 4 и имеет низкую вязкость. Это делает ее пригодной для многих типов автомобилей с ABS и ESP. При разработке новой тормозной жидкости эксперты Bosch позаботились о том, чтобы она имела низкую электропроводность и, как и все другие тормозные жидкости Bosch, могла использоваться в электромобилях.

Экологичная упаковка со сроком хранения 30 месяцев

Новая тормозная жидкость DOT 4 E от Bosch выпускается в бутылке, изготовленной из 100% переработанного пластика, что делает ее еще более устойчивой и экологичной. В ходе всесторонних испытаний компания Bosch доказала, что переработанные бутылки способны сохранять тормозную жидкость свежей в течение 30 месяцев.

Этот новый продукт представляет особый интерес для клиентов автомастерских, которые ценят защиту окружающей среды и устойчивое развитие: они получают тормозную жидкость, которая имеет более экологичную упаковку и не классифицируется как опасное вещество.