Bosch випустила екологічно чисту гальмівну рідину

Щоб підвищити температуру кипіння, до звичайних гальмівних рідин додають борати. Але вони класифікуються як токсичні: можуть впливати на фертильність і наражати на небезпеку ще ненароджених дітей. Саме тому з гальмівними рідинами потрібно працювати в захисних рукавичках і окулярах, а вагітним жінкам слід уникати будь-якого контакту з гальмівною рідиною.

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Компанія Bosch розробила гальмівну рідину під назвою DOT 4 E, яка не містить небезпечних боратів і досягає хорошого балансу між високою температурою кипіння та низькою в'язкістю. Оскільки вона не класифікується як небезпечна речовина, нею можна користуватися вагітним жінкам. Щобільше, вона перевищує міжнародний стандарт DOT 4 і має низьку в'язкість. Це робить її придатною для багатьох типів автомобілів з ABS і ESP. При розробці нової гальмівної рідини експерти Bosch подбали про те, щоб вона мала низьку електропровідність і, як і всі інші гальмівні рідини Bosch, могла використовуватися в електромобілях.

Екологічна упаковка з терміном зберігання 30 місяців

Нова гальмівна рідина DOT 4 E від Bosch випускається у пляшці, виготовленій зі 100% переробленого пластику, що робить її ще більш стійкою та екологічною. У ході всебічних випробувань компанія Bosch довела, що перероблені пляшки здатні зберігати гальмівну рідину свіжою протягом 30 місяців.

Цей новий продукт представляє особливий інтерес для клієнтів автомайстерень, які цінують захист навколишнього середовища та сталий розвиток: вони отримують гальмівну рідину, яка має більш екологічну упаковку і не класифікується як небезпечна речовина.