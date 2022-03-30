В последние недели в российское патентное ведомство поступило много заявок на регистрацию известных международных товарных знаков. Среди них названия популярных автомобильных марок.

Российские бизнесмены претендуют на такие имена, как Mastercard, American Express, Audi, Mercedes-Benz, Levi’s, Dior и другие. Руководство всех этих компаний ранее оставило Россию навсегда или объявило о временной приостановке в связи с нападением на Украину и последующими санкциями.

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В список также входит немецкий автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат бренды Volkswagen, Skoda, Audi и другие. Концерн прекратил ввоз автомобилей в РФ и в настоящее время молчит насчет возможного возвращения на рынок.

Все компании, покинувшие Россию, должны дать ответ о своих будущих намерениях до начала следующей недели.

Интересно, что большинство заявок соответствуют деятельности оригинальных брендов, но есть и такие, в которых название бренда немного изменено или ориентировано на другую деятельность. Audi, например, входит в класс 3, куда входят товары парфюмерной промышленности и моющие средства.

Юристы, специализирующиеся в сфере патентного права, единодушны в том, что у российских предпринимателей нет шансов зарегистрировать эти товарные знаки. Однако это не мешает увеличиваться количеству желающих.