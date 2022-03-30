В останні тижні до російського патентного відомства надійшло багато заявок на реєстрацію відомих міжнародних товарних знаків. Серед них - назви популярних автомобільних марок.

Російські бізнесмени претендують на такі назви, як Mastercard, American Express, Audi, Mercedes-Benz, Levi’s, Dior та інші. Керівництво всіх цих компаній раніше залишило Росію назавжди або оголосило про тимчасове призупинення у зв’язку з нападом на Україну та подальшими санкціями.

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До списку також входить німецький автовиробник Volkswagen, якому належать бренди Volkswagen, Skoda, Audi та інші. Концерн припинив ввезення автомобілів у РФ і в даний час замовчує про його можливе повернення на ринок.

Усі компанії, які залишили Росію, повинні дати відповідь про свої майбутні наміри до початку наступного тижня.

Цікаво, що більшість заявок відповідають діяльності оригінальних брендів, але є й такі, в яких назва бренду трохи змінена або орієнтована на іншу діяльність. Audi, наприклад, входить до класу 3, куди входять товари парфумерної промисловості та миючі засоби.

Юристи, що спеціалізуються у сфері патентного права, одностайні у цьому, що у російських підприємців немає шансів зареєструвати ці товарні знаки. Однак це не заважає збільшувати кількість охочих.