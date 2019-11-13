Ретро-дизайн сейчас в моде среди электрических стартапов и возрождающихся брендов.

Небольшой фургон Morris J-type, который выпускался в 1949-61 годах, а сегодня считается культовым, решил вернуть к жизни британский стартап. Новинка под названием Morris Commercial JE должна появиться на рынке в облике электрокара в 2021 году

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Легкий коммерческий фургон Morris JE не требует "грузовой" категории в водительских правах, поскольку обладает массой до 2,5 тонн, а перевозить способен не более тонны. Грузовой отсек минивэна имеет объем 5,5 кубических метров, а его габариты позволяют разместить два стандартных "евро-паллета".

Фото: Morris Commercial JE / Morris Commercial

Morris Commercial JE построен на модульной платформе, что позволяет расширить линейку моделей в перспективе. Кузов изготовлен из углепластика, поэтому крайне легок. Производитель особенно подчеркивает, что электрическая силовая установка разработана и изготавливается в Великобритании. Минивэну обещан запас хода на одном заряде в 322 километра.

Фото: оригинальный Morris J-type / Morris Commercial

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