Ретро-дизайн нині в моді серед електричних стартапів та брендів, що відроджуються.

Невеличкий фургон Morris J-type, який випускався у 1949-61 роках, а сьогодні вважається культовим, вирішив повернути до життя британський стартап. Новинка під назвою Morris Commercial JE повинна з’явитись на ринку в подобі електрокара у 2021 році

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Легкий комерційний фургон Morris JE не потребує “вантажної” категорії у водійських правах, оскільки має масу до 2,5 тонн, а перевозити здатен не більше тонни. Вантажний відсік мінівена має обсяг 5,5 кубічних метрів, а його габарити дозволяють розмістити дві стандартниє “євро-палети”.

Фото: Morris Commercial JE / Morris Commercial

Morris Commercial JE збудований на модульній платформі, що дозволяє розширити лінійку моделей в перспективі. Кузов виготовлений з вуглепластика, тож є вкрай легким. Виробник особливо наголошує, що електрична силова установка розроблена і виготовляється у Великобританії. Мінівену обіцяний запас ходу на одному заряді у 322 кілометри.

Фото: оригінальний Morris J-type / Morris Commercial





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