Вместе с ним представлен мощный дорожный спорткар.

Honda Civic Type R – один из лучших переднеприводных хот-хэтчей и очень популярен у британских петролхедов. Пара довольно необычных Civic Type R была замечена в британском Милбруке: болид для ралли-рейдов и дорожный спорткар с 406-сильным мотором.

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Оригинальный двухлитровый турбомотор Civic Type R производит 320 лошадиных сил и 400 ньютонметров, что обеспечивает хэтчбеку разгон до сотни за 5,7 секунды и разгон до максимальных 272 км/час. Но британским тюнерам этого оказалось мало.

Фото: Honda Civic Type R OverLand від Ralph Hosier Engineering / Motor1

На фестивале SMMT Test Day ателье Ralph Hosier Engineering представило Honda Civic Type R для ралли-рейдов. Автомобиль получил высокую подвеску (+10 см к клиренсу), агрессивные вездеходные шины, усиленные крепления продольных рычагов и рулевых тяг. Производительность оригинальных силовых агрегатов не изменилась.

Фото: Honda Civic Type R OverLand від Droitwich Team Dynamics Motorsport / Motor1

Второй проект, представленный в Милбруке – от ателье Droitwich Team Dynamics Motorsport. Он представляет собой прокачанный до 406 “лошадей” хэтчбек. Увеличить отдачу позволили новый блок управления двигателем, увеличенный интеркулер, доработанные системы впуска и выпуска. Шасси спорткара получило соответствующие усиленные компоненты, включая пружины Eibach Pro, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости и трековые шины Dunlop DZ03G.



Фото: Honda Civic Type R OverLand від Droitwich Team Dynamics Motorsport / Motor1

Оба проекта существуют в единственном экземпляре, однако за определенную сумму британские тюнеры готовы собрать аналогичный автомобиль для заказчика.

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