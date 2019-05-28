Разом з ним представлений потужний дорожній спорткар.

Honda Civic Type R один з кращих передньопривідних хот-хетчів і дуже популярний у Британських петролхедів. Пара досить незвичайних Civic Type R була помічена в британському Мілбруку: болід для ралі-рейдів та дорожній спорткар з 406-сильним мотором.

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Оригінальний дволітровий турбомотор Civic Type R продукує 320 кінських сил і 400 ньютонметрів, що забезпечує хетчбеку прискорення до сотні за 5,7 секунди і розгін до максимальних 272 км/год. Та британським тюнерам цього виявилось замало.

Фото: Honda Civic Type R OverLand від Ralph Hosier Engineering / Motor1

На фестивалі SMMT Test Day ательє Ralph Hosier Engineering представило Honda Civic Type R для ралі-рейдів. Автомобіль отримав високу підвіску (+10 см до кліренсу), агресивні всюдиходні шини, посилені кріплення повздовжніх важелів і рульових тяг. Продуктивність оригінальних силових агрегатів не змінилась.



Фото: Honda Civic Type R OverLand від Droitwich Team Dynamics Motorsport / Motor1

Другий проект, представлений у Мілбруку – від ательє Droitwich Team Dynamics Motorsport. Він являє собою прокачаний до 406 “коней” хетчбек. Збільшити віддачу дозволили новий блок управління двигуном, збільшений інтеркулер, доопрацьовані системи впуску та випуску. Шасі спорткара отримало відповідні посилені компоненти, включаючи пружини Eibach Pro, регульовані стабілізатори поперечної стійкості і трекові шини Dunlop DZ03G.



Фото: Honda Civic Type R OverLand від Droitwich Team Dynamics Motorsport / Motor1

Обидва проекти існують в єдиному екземплярі, однак за певну суму британські тюнери готові зібрати аналогічний автомобіль для замовника.

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