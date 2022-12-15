Вероятно, бронемашины усилят Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины.

В Украину прибыла партия бронемашин FV103 Spartan, приобретенных за счет благотворителей. Их привезли волонтеры ОО «Дело Громад» и фонд Петра Порошенко.

Порошенко сообщил, что первая партия бронемашин отправится в район Бахмута и Авдеевки.

Также интересно , какие еще бронемашины типа Spartan закупили в Британии.

«Первые "Спартаны" в Украине! А скоро будут под Бахмутом и Авдеевкой. Десантники, держите подкрепление», – написал Петр Порошенко.

9 ноября сообщалось, что из Великобритании в Украину отправили 6 бронемашин CVR(T). Исходя из документа Государственной службы экспортного контроля Украины, первая партия включает в себя командно-штабные машины FV105 Sultan и бронетранспортеры FV103 Spartan.

Также в работе есть документы и лицензии на поставку еще 8 бронемашин серии CVR(T).

«6 бронемашин из законтрактованных 14 – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию», – рассказал Порошенко.

Месяц назад украинские волонтеры договорились с властями Великобритании о поставках партии этих бронемашин. Каждая такая поставка требует минимум трех лицензий. Одна – экспортная, предоставляемая страной-поставщиком. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская.

По данным Юрия Бирюкова, каждый FV103 Spartan стоил волонтерам 29 500 фунтов. Все машины прошли полный капремонт, восстановление и обслуживание. Такие условия покупки этой техники, без ремонта ее стоимость была бы ниже.