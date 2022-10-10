У Великій Британії благодійники придбали для потреб військових України бронемашини сімейства CVR(T).

Кошти на бронемашини були зібрані волонтерами та Петром Порошенком. Він продемонстрував придбані FV105 Sultan, FV103 Spartan та FV104 Samaritan, які знаходяться на військовому складі у Британії.

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Машини придбані за рекомендаціями українських військових. Кілька десятків таких вже надійшли в Україну зі Сполученого Королівства.

FV103 Spartan



Приїхавши до Британії, волонтери домовилися з Міністерством оборони, щоб вони показали цю техніку. Вся закуплена техніка в ідеальному стані. Це машини одного типу, але вони мають різні функції. Зокрема, командно-штабні машини FV105 Sultan мають додаткове обладнання для радіозв’язку, столик для топографічних карт та планшетів, додаткові акумуляторні батареї.

КШМ FV105 Sultan



Санітарні бронетранспортери FV104 Samaritan виконують на полі бою роль броньованих машин швидкої допомоги.

Шість гусеничних бронетранспортерів FV103 Spartan днями відправляться через Польщу до України. Цей БТР може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу. Озброєний одним кулеметом 7,62 мм.

FV104 Samaritan

Вісім бронемашин потребують заміни акумулятори, після чого вони надійдуть у штурмовий батальйон для контрнаступу ЗСУ.