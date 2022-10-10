Волонтеры приобрели для нужд военных Украины бронемашины семейства CVR(T).

Денежные средства на бронемашины были собраны волонтерами и Петром Порошенко. Он продемонстрировал приобретенные FV105 Sultan, FV103 Spartan и FV104 Samaritan, находящиеся на военной базе в Британии.

Также интересно танковые тягачи Oshkosh уже готовы для отправки в Украину.

Машины приобретены по рекомендациям украинских военных. Несколько десятков таких уже поступило в Украину из Соединенного Королевства.

FV103 Spartan



Приехав в Британию, волонтеры договорились с Министерством обороны, чтобы они показали эту технику. Вся закупленная техника в безупречном состоянии.

Это машины одного типа, но они имеют разные функции. В частности, командно-штабные машины FV105 Sultan оснащены дополнительным радиооборудованием, столиком для топографических карт и планшетов, дополнительными аккумуляторными батареями.

КШМ FV105 Sultan



Санитарные бронетранспортеры FV104 Samaritan выполняют в поле боя роль бронированных машин скорой помощи.

Шесть гусеничных бронетранспортеров FV103 Spartan на днях отправятся через Польшу в Украину. Этот БТР может перевозить до семи человек, в том числе троих членов экипажа. Вооружен одним пулеметом 7,62 мм.

FV104 Samaritan

Восемь бронемашин нуждаются в замене аккумуляторов, после чего они поступят в штурмовой батальон для контрнаступления ВСУ.