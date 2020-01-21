Инвестиции в инфраструктуру для электромобилей выделены в рамках эксперимента, который продлится шесть месяцев.

Эксперимент позволит оценить эффективность работы беспроводных зарядок для таксомоторных служб и целесообразность дальнейших инвестиций в развитие уличной инфраструктуры по этому направлению.

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В эксперименте примут участие всего десять электромобилей – известные на весь мир лондонские кэбы от LEVC и батарейные фургончики E-NV200 COMBI. Для участия в программе их оснастят системами беспроводной зарядки.

Аналогичный пилотный проект был запущен в Осло в прошлом году, помогая Норвегии укреплять позиции европейского лидера в сегменте зеленого транспорта.

Главное преимущество беспроводной зарядки заключается в том, что несколько такси могут одновременно заряжаться от одной док-станции. В дальнейшем, если эксперимент пройдет успешно, британское правительство может сделать беспроводную зарядку доступной и для общественности, что облегчит жизнь владельцам электромобилей.

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