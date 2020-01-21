Інвестиції в інфраструктуру для електромобілів виділені в рамках експерименту, що триватиме шість місяців.

Експеримент дозволить оцінити ефективність роботи бездротових зарядок для таксомоторних служб та доцільність подальших інвестицій в розбудову вуличної інфраструктури за цим напрямком.

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В експерименті прийматимуть участь усього десять електромобілів – відомі на весь світ лондонські кеби від LEVC та батарейні фургончики E-NV200 COMBI. Для участі в програмі їх оснастять системами бездротової зарядки.

Аналогічний пілотний проект був запущений в Осло минулого року, допомагаючи Норвегії зміцнювати позиції європейського лідера в сегменті зеленого транспорту.

Головна перевага бездротової зарядки полягає у тому, що кілька таксі можуть одночасно заряджатись від однієї док-станції. Надалі, якщо експеримент пройде успішно, британський уряд може зробити бездротову зарядку доступною і для громадськості, що полегшить життя власникам електромобілів.

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