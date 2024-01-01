Броневик Akrep II получил новую башню: что изменилось

В нынешнем исполнении броневик получил усовершенствованную башню от John Cockerill. По словам разработчиков, она “еще больше улучшает боевые и разведывательные возможности” машины. О новичке в номенклатуре Otokar сообщает armyrecognition.com.

Эксперты относят Akrep II к машинам универсального сегмента. Бронированный двухосный автомобиль выделяется передовыми системами вооружения и чрезвычайной мобильностью, что делает его нужным для различных военных миссий.

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Исключительная маневренность обеспечивается системой полного привода и опциональной задней управляемой осью. Эти функции позволяют машине легко перемещаться по сложной местности, включая глубокую грязь, снег или воду, и преодолевать естественные препятствия на поле боя.

При надобности водитель броневика может включить крабовый ход, который позволяет двигаться в диагональном направлении – в таком режиме задние колеса (см. видео ниже) повернуты в ту же сторону, что и передние. Если передние и задние колеса повернуть в противоположные стороны, то радиус поворота уменьшается практически наполовину: задние колеса тянут автомобиль в одну сторону, а передние – в противоположную.

Способность адаптироваться к сложным условиям делает Akrep II идеальным выбором для вооруженных сил, которым нужна разведывательная машина, способная работать в экстремальных условиях.

Башня John Cockerilla уже получила высокую оценку и признается как грозная боевая платформа. Она предназначена для интеграции различных систем оружия, в т.ч. автоматической пушки среднего калибра до 90 мм. Эта пушка обладает высокой огневой мощностью и точностью попадания.

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Хорошим помощником прицельного огня стала система стабилизации башни. Она позволяет вести прицельный огонь даже во время движения, а также способность вести огонь и поражать цели в разных направлениях на короткой и дальней дистанциях.

Башня Cockerill LCTS 90MP выделяется своей способностью поддерживать высокую стабильность и безопасность благодаря низкой отдаче, что делает ее идеальной для легких стрелковых платформ. Пушка использует осколочно-фугасные боеприпасы и имеет эффективные средства борьбы с броней, что делает ее хорошо пригодной для различных боевых сценариев, включая вооруженные разведывательные миссии. Эта турельная система широко развернута по всему миру, на вооружении находится более 300 единиц.

Экспозиция турецкого производителя Otokar на выставке SAHA EXPO 2024. Фото: Otokar

Akrep II рассчитан на экипаж из трех человек (водитель, командир и наводчик) и имеет общий вес 15 500 кг. Благодаря длине 5,9 метра, ширине 2,5 метра и высоте корпуса 1,97 метра в сочетании с дорожным просветом 400 мм автомобиль сохраняет низкий профиль, обеспечивая отличные характеристики на земле.

Легкий бронированный автомобиль Akrep II 4X4 доступен в нескольких конфигурациях силовой установки, включая дизельную, гибридную и электрическую (см. видео ниже) версии. Такое исполнение удовлетворяет конкретные эксплуатационные потребности, уменьшает тепловые и акустические характеристики транспортного средства, что особенно важно для невидимых и разведывательных миссий.

Дизельная версия оснащена двигателем мощностью 360 лошадиных сил и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, что обеспечивает надежную работу в сложных условиях. В любом исполнении автомобиль имеет ряд стандартных функций, таких как центральная система накачки шин, радиальные шины со вставками Run-Flat, антиблокировочная система тормозов (ABS), системы кондиционирования воздуха и отопления, пятиточечные ремни безопасности и улучшенная система обзора для водителя.

Дополнительные функции включают технологию Drive-by-Wire, систему фильтрации NBC (ядерной, биологической, химической), лебедку с самовосстановлением и систему осведомленности о ситуации на 360°, что обеспечивает полную видимость на поле боя.

Кроме Akrep II, Otokar демонстрирует на выставке автомобили Cobra II, Ural, Arma 8x8 и Arma 6x6. Как известно, бронеавтомобили Cobra уже стоят на вооружении украинских войск и воюют против российских оккупантов (см. видео внизу). Правда, в каком количестве они присутствуют, не сообщается.