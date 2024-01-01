Американский броневик Stryker подорвался на мине, однако экипаж выжил

Мощный удар от стандартного почти полукилограммового “подарка” взрывчатки пришелся во фронтальную левую нижнюю часть броневика. Это хорошо видно на фото в публикации репортера Financial Times Кристофер Миллер на странице в Twitter.

От такой силы частично содрало верхний слой бронированного листа, но внутреннюю капсулу не пробило.

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Несмотря на тяжелый для машины удар и поврежденное заднее правое колесо, машину можно отремонтировать. Как пишет Миллер, экипаж получил незначительные ранения, а машина – "сотрясение мозга".

Вероятно, изнутри корпуса от удара отшелушились несколько кусочков металла, что стали причиной легких ранений.

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"Водитель получил сотрясение мозга, но все выжили благодаря толстому слою брони", – написал Кристофер Миллер на своей странице Twitter.

По словам журналиста, машина вернулась на украинскую территорию, где экипаж собственноручно снял с нее наиболее ходовые детали для ремонта других Stryker, а самого "донора" уже готовили для отправки на капитальный ремонт в Германию.

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Напомним, на упомянутых броневиках с колесной формулой 8 х 8 и силовым потенциалом 350 л.с. (Caterpillar 3126) завод-производитель ставит броню высокой твердости плюс модульные композитные листы Mexas.

Лобовая проекция БТР выдерживает удар 30-мм бронебойного подкалиберного снаряда типа APDS с дистанции 500 м, не говоря уже о пулях 14,5 мм.

Фото: Кристофер Миллер