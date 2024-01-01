Американський броньовик Stryker підірвався на міні, однак екіпаж вижив

Потужний удар від стандартного майже півкілограмового "подарунка" вибухівки прийшовся у фронтальну ліву нижню частину броньовика. Це добре видно з фото у публікації репортера Financial Times Крістофер Міллер на сторінці в Twitter.

Від такої сили частково здерло верхній шар броньованого листа, але внутрішню капсулу не пробило.

Читайте також Яку військову техніку США передали Україні під час війни: список

Попри важкий для машини удар та пошкоджене заднє праве колесо, машину можна відремонтувати. Як пише Міллер, екіпаж зазнав незначних поранень, а машина – "струс мозку".

Ймовірно, зсередини корпусу від удару відлущилися кілька шматочків металу, що стали причиною легких поранень.

Читайте також Україна отримає додаткові БТРи Bradley та Stryker

"Водій отримав струс мозку, але всі вижили завдяки товстому шару броні", – написав Крістофер Міллер на своїй сторінці Twitter.

За словами журналіста, машина повернулася на українську територію, де екіпаж власноруч зняв з неї найбільш ходові деталі для ремонту інших Stryker, а самого "донора" вже готували для відправлення на капітальний ремонт у Німеччину.

Читайте також Броня української САУ "Богдана" вберегла екіпаж від ворожого "Ланцета": фото

Нагадаємо, на згаданих броньовиках з колісною формулою 8 х 8 та силовим потенціалом 350 к.с. (Caterpillar 3126) завод-виробник ставить броню високої твердості плюс модульні композитні листи Mexas.

Лобова проєкція БТР витримує удар 30-мм бронебійного підкаліберного снаряда типу APDS з дистанції 500 м, не кажучи вже про кулі 14,5 мм.

Фото: Крістофер Міллер