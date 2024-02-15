Після влучання у САУ "Богдана" машину побило сильно, але наші артилеристи залишилися неушкодженими завдяки бронезахисту.

Попри потужність вибухової начинки російського дрона-камікадзе "Ланцет", броня машини вберегла життя наших захисникам. Хлопців трохи оглушило, але вони залишились живі. Товстостінний корпус стін салону, даху та днища, а також броньоване скло салону вберегли життя всього екіпажу САУ. Про це повідомили на телеграм-каналі Оперативний ЗСУ Chat.

Артилерійська система української розробки 2С22 "Богдана" продовжує доводити свою ефективність не лише результативністю стрільби по ворогу на полі бою, але надійністю багатомісної кабіни.

Читайте також Що оновилось в українській САУ "Богдана": технічні подробиці

Самохідну артсистему "Богдана" 155-мм створено за стандартами НАТО. А от броню розробили та виготовили за власною рецептурою українські ливарники.

Ще у грудні спеціалізований портал Defense Express, спираючись на свої джерела, повідомляв, що на озброєнні ЗСУ вже близько 30 одиниць САУ "Богдана", причому жодної ворог не зміг знищити. Однак війна є війна і самохідну гаубицю, рашисти простежили й нацькували "Ланцет".

Щоправда, в короткому повідомленні не йдеться про загальний стан пошкодженої самохідки, її ходової бази та безпосередньо самої гармати. У будь-якому разі ми знаємо, що бойова техніка "Краматорського заводу важкого верстатобудування" життя наших хлопців вберегла.

Читайте також Як роблять українську САУ "Богдана": фото

Втім, це також заслуга й 25 інших українських підприємств, де для цієї колісної машини з гаубичною надбудовою виготовляють компоненти й агрегатні вузли. Це – український продукт, хоча деякі компоненти доводиться закуповувати за кордоном.

З відкритих джерел відомо, що українська САУ "Богдана" коштує приблизно 2,5 млн доларів. Цінник доволі високий, але він у сумі значно дешевший від вартості французької САУ Caesar. За цінами 2021 року Бельгія купувала у Франції такі "Цезари" за 4,26 млн доларів, а Колумбія в умовах дефіциту таких видів озброєнь вже у 2023 році мала пропозицію за 5,6 млн доларів.