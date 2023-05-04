На фото показано процес виробництва української самохідної артилерійської установки.

В телеграм-каналі “Фашик Донецький” опубліковані фото, на яких зображено процес виробництва української артилерійської системи “Богдана”.

Це нова версія САУ “Богдана”, про яку розповідав міністр оборони Олексій Резніков. На відміну від перших зразків, нова базується не на платформі КрАЗу, а на новому шасі. Втім, на якому саме – поки невідомо. Видно лише, що автомобіль шестиколісний. Також засекречено місце виробництва.

Також цікаво американські БМП Bradley вже прибули в Україну

На фото потрапило колісне шасі з броньованою кабіною для водія і екіпажу, яка нагадує український бронеавтомобіль “Варта”. Також на шасі вже встановили блок системи управління вогнем. Однак на машині ще відсутня гармата й інші механізми, які забезпечують її роботу під час стрільби.

“Богдана” – перша самохідна гаубиця так званого “натівського” калібру, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Дальність пострілу звичайним снарядом становить до 40 км.

За інформацію блогера, одну зі зразків “Богдани” було повністю розібрано, після чого вивезено в тил та зібрано знову, аби розпочати її масштабне виробництво. За неофіційними даними, вже через декілька місяців “Богдана” буде розміщена по всій лінії фронту, аби завдавати більшого ураження рашистам!