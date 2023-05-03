Міністр оборони Олексій Резніков одним з перших протестував бойові машини піхоти Bradley в Україні.

Міністр оборони Україні Олексій Резніков опублікував у Твітері відео, в якому ділиться враженнями про керування БМП Bradley, які надійшли в Україну від США.

“Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. Величезний. Потужний. Добре озброєний. Готовий до бою. Зроблено в США. БМП Bradley прибули в Україну та приєдналися до української армії. Мав честь «приручити» «кошеня» особисто. Це було неймовірно!”, – пише в своєму повідомленні Олексій Резніков.

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Окрім того, він подякував президенту США, міністру оборони та американському народу за передану техніку.

Щодо досвіду керування, то міністр порівняв його з комп’ютерною грою, де все відбувається за допомогою джойстика.

You will never know until you try. Huge. Powerful. Well-armed. Ready for battle. Made in the U.S.A.

Bradley IFVs have arrived in Ukraine and joined #UAarmy!

We promise: these machines will not be bored.

Thank you to @POTUS , my colleague @SecDef Lloyd J. Austin III and the… pic.twitter.com/wrKhVTYsWr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 2, 2023

Бойова машина піхоти M2 «Бредлі» надійшла на озброєння в 1981 році. Вона отримала назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

БМП призначена для забезпечення транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалася американськими військами у війнах в Перській затоці та Іраку.

6 січня 2023 року Білий Дім заявив про нову військову допомогу Україні, включно з 50 БМП Bradley.