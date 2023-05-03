Министр обороны Алексей Резников одним из первых протестировал боевые машины пехоты Bradley в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Твиттере видео, в котором делится впечатлениями о управлении БМП Bradley, поступившим в Украину от США.
“Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. Огромный. Мощный. Хорошо вооружен. Готов к бою. Сделано в США. БМП Bradley прибыли в Украину и присоединились к украинской армии. Имел честь “приручить” “котенка” лично. Это было невероятно!”, – пишет в своем сообщении Алексей Резников.
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Кроме того, он поблагодарил президента США, министра обороны и американского народа за переданную технику.
Что касается опыта управления, то министр сравнил его с компьютерной игрой, где все происходит с помощью джойстика.
Боевая машина пехоты M2 "Брэдли" поступила на вооружение в 1981 году. Она получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки. Применялась американскими войсками в войнах в Персидском заливе и Ираке.
6 января 2023 года Белый Дом заявил о новой военной помощи Украине, включая 50 БМП Bradley.