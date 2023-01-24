Высокопоставленное должностное лицо из Пентагона озвучило приблизительный срок поставки тяжелой американской техники.

Первые американские боевые машины пехоты M2 Bradley прибудут в Украину уже "в ближайшее время", сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление чиновника Минобороны США. Более конкретно – речь идет о неделях.

"В последнем объявленном пакете вооружений мы сосредоточились на предоставлении украинцам возможностей, которые они могут использовать немедленно, чтобы изменить расстановку сил на поле боя", – сказал чиновник Пентагона.

Кстати говоря в этом пакете помощи нам передадут также БТР "Страйкер"

Напомним, что в двух пакетах военной помощи, которые были оказаны в январе 2023 года, Соединенные Штаты объявили о передаче Украине 109 боевых машин пехоты Bradley.

После этого для украинских военных организовали недельные учения по овладению этими американскими БМП в Германии.

США предоставляют Украине версию БМП M2A2 ODS, разработанную на основе опыта, полученного во время боевых действий.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уже продемонстрировали первые кадры по обучению на американских боевых машинах.

M2 Bradley – основная боевая машина пехоты армии США. Производится с 1981 года подразделениями компании BAE Systems.

Bradley вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster. Снаряженный боекомплект составляет 300 снарядов, общий – 600. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы. Также у Bradley есть пусковая установка ПТРК TOW. Дополнительное вооружение – спаренный с пушкой пулемет M240C.

Моторно-трансмиссионное отделение находится в передней правой части корпуса. Машина имеет турбодизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Трансмиссия – три фиксированных передачи "вперед" и одна "обратно". Механик-водитель сидит налево от МТВ. В башне БМП расположены места командира (справа) и наводчика.