Високопосадовець з Пентагону озвучив приблизний термін поставки важкої американської техніки.

Перші американські бойові машини піхоти M2 Bradley прибудуть в Україну вже “найближчим часом”, повідомляє “Голос Америки” з посиланням на заяву високопосадовця Міноборони США. Більш конкретно – “йдеться про тижні”.

“В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою”, – сказав посадовець Пентагону.

До речі в цьому пакеті допомоги нам передадуть також БТР "Страйкер"

Нагадуємо, що у двох пакетах військової допомоги, які були надані у січні 2023 року, Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley.

Після цього для українських військових організували кількатижневі навчання з опанування цих американських БМП у Німеччині.

США надають Україні версію БМП M2A2 ODS, яку розробили на основі досвіду, отриманого під час бойових дій.

Бійці 47 окремої механізованої бригади вже продемонстрували перші кадри з навчання на американських бойових машинах.

M2 Bradley – основна бойова машина піхоти армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems.

Bradley озброєна 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster. Споряджений боєкомплект складає 300 снарядів, загальний – 600. В арсеналі БМП – бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси. Також Bradley має пускову установку ПТРК TOW. Додаткове озброєння – спарений з гарматою кулемет M240C.

Моторно-трансмісійне відділення розташоване у передній правій частині корпусу. Машина має турбодизельний двигун потужністю 500 кінських сил. Трансмісія – три фіксовані передачі “вперед” і одну “назад”. Механік-водій сидить ліворуч від МТВ. У башті БМП розташовані місця командира (праворуч) та навідника.