На фото показан процесс производства украинской самоходной артиллерийской установки.

В телеграмм-канале Фашик Донецкий ” опубликованы фото, на которых изображен процесс производства украинской артиллерийской системы "Богдана".

Это новая версия САУ "Богдана", о которой рассказывал министр обороны Алексей Резников. В отличие от первых образцов, новая базируется не на платформе КРАЗа, а на новом шасси. Впрочем, на каком именно, пока неизвестно. Видно только, что автомобиль шестиколесный. Также засекречено место производства.

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На фото попало колесное шасси с бронированной кабиной для водителя и экипажа, напоминающей украинский бронеавтомобиль "Варта". Также на шасси уже был установлен блок системы управления огнем. Однако на машине еще отсутствует пушка и другие механизмы, обеспечивающие ее работу при стрельбе.

"Богдана" - первая самоходная гаубица так называемого "натовского" калибра, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса. Дальность выстрела обычным снарядом составляет до 40 км.

По информации блоггера, один из образцов "Богданы" был полностью разобран, после чего вывезен в тыл и собран снова, чтобы начать ее масштабное производство. По неофициальным данным, уже через несколько месяцев "Богдана" будет размещена по всей линии фронта, чтобы наносить больше поражения рашистам!