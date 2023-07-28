Стали відомі більш детальні характеристики оновленої версії 155-міліметрової самохідної артилерійської установки САУ 2С22 "Богдана".

Українські розробники САУ розкрили подробиці в ході міжнародної оборонної виставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023), що завершує роботу в Туреччині.

До речі, редакція Авто24 ретельно проаналізувала список експонентів і з-поміж країн-учасниць не знайшла Росії, як одного з найбільших виробників та експортерів зброї – чи то в російську зброю світ уже не вірить, чи то росіяни зрозуміли, що їх стенди відвідувачі будуть обходити стороною.

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А ось стенд українських виробників порожнім усі дні виставки не стояв. З презентаційних матеріалів та коментарів розробників стало відомо, що гармата довжиною у 52 калібри має скорострільність п’ять пострілів за хвилину. Вона вистрілює 155-міліметрові снаряди на відстань 40-45 кілометрів.

Кут повороту установки по горизонталі складає від -30 до 30 градусів, а підйом від -5 до 65 градусів.

На якому б шасі САУ 2С22 "Богдана" не стояла б, але лупить 155-міліметровими снарядами в глибину ворожих військ на 42 кілометри. Фото: NAUDI

У транспортному режимі 28-тонна самохідка може вбрід долати водойми глибиною до 1,2 метра, рухатися пагорбами з кутом підйому вгору до 30 градусів або по схилах з кутом бокового нахилу у 25 градусів.

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Бездоріжжям самохідка може йти зі швидкістю не більше 30 км/год. В такому режимі однієї заправки вистачить на 500 кілометрів. Дорогами з твердим покриттям вона мчить 80 км/год, запасу пального вистачить на 800 км. При цьому “Богдана” може перевозити у своїх нішах боєкомплект з двох десятків снарядів.