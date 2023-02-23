Модель української самохідної артилерійської установки "Богдана" була показана на виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі.

На міжнародній виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі Краматорський завод важкого верстатобудування представив модель оновленої української САУ 2С22 “Богдана”.

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Виставкові зразки були представлені у вигляді САУ на шасі української вантажівки КрАЗ 6×6 та альтернативного варіанту на базі чеської Tatra T815 8×8 із броньованою кабіною від компанії “Українська бронетехніка”.

Останній варіант має значні відмінності від попереднього варіанту через появу механізму заряджання для артилерійських боєприпасів.

Представники заводу повідомили на виставці, що самохідна артилерійська установка калібру 155 мм 2С22 “Богдана” адаптована для швидкого розгортання на всіх типах місцевості. Вона має комп’ютеризовану систему автоматичного наведення й супроводження цілі та важить 28 тонн.

Виробник заявляє, що САУ зможе вести вогонь зі швидкістю до 5 пострілів на хвилину, а її боєкомплект складатиме 20 снарядів. Екіпаж такої артилерійської установки – 5 людей.

Замовнику пропонують вибір різних модифікацій САУ – на шасі вантажівок Tatra, КрАЗ або MAN.



Модель САУ 2С22 “Богдана” на шасі Tatra на виставці IDEX-2023 в Абу-Дабі, 22 лютого 2023 року

Раніше ми повідомляли, що перші поставки серійних українських самохідних артилерійських установок “Богдана” очікуються в найближчі місяці.