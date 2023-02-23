Модель украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана" была показана на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби.

На международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби Краматорский завод тяжелого станкостроения представил модель обновленной украинской САУ 2С22 "Богдана".

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Выставочные образцы были представлены в виде САУ на шасси украинского грузовика КрАЗ 6×6 и альтернативного варианта на базе чешской Tatra T815 8×8 с бронированной кабиной от компании "Украинская бронетехника".

Последний вариант имеет значительные отличия от предыдущего варианта из-за появления механизма зарядки для артиллерийских боеприпасов.

Представители завода сообщили на выставке, что самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм 2С22 "Богдана" адаптирована для быстрого развертывания на всех типах местности. Она имеет компьютеризированную систему автоматического наведения и сопровождения цели и весит 28 тонн.

Производитель заявляет, что САУ сможет вести огонь со скоростью до 5 выстрелов в минуту, а боекомплект будет составлять 20 снарядов. Экипаж такой артиллерийской установки – 5 человек.

Заказчику предлагают выбор разных модификаций САУ – на шасси грузовиков Tatra, КрАЗ или MAN.



Модель САУ 2С22 "Богдана" на шасси Tatra на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, 22 февраля 2023 года

Ранее мы сообщали, что первые поставки серийных украинских самоходных артиллерийских установок "Богдана" ожидаются в ближайшие месяцы.