Стали известны более подробные характеристики обновленной версии 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки САУ 2С22 "Богдана".

Украинские разработчики САУ раскрыли подробности в ходе завершающей работу в Турции международной оборонной выставки International Defence Industry Fair (IDEF 2023).

Кстати, редакция Авто24 тщательно проанализировала список экспонентов и из стран-участниц не нашла России, как одного из крупнейших производителей и экспортеров оружия – то ли в российское оружие мир уже не верит, то ли россияне поняли, что их стенды посетители будут обходить стороной.

Читайте также Как делают украинскую САУ 2С22 "Богдана"

А вот стенд украинских производителей пустым все дни выставки не стоял. Из презентационных материалов и комментариев разработчиков стало известно, что пушка длиной в 52 калибра имеет скорострельность пять выстрелов в минуту. Она выстреливает 155-миллиметровые снаряды на расстояние 40-45 км.

Угол поворота установки по горизонтали составляет от –30 до 30 градусов, а подъем от –5 до 65 градусов.

На каком бы шасси САУ 2С22 "Богдана" не стояла, а бьет 155-миллиметровыми снарядами в глубину вражеских войск на 42 километра. Фото: NAUDI

В транспортном режиме 28-тонная самоходка может вброд преодолевать водоемы глубиной до 1,2 метра, двигаться по холмам с углом подъема вверх до 30 градусов или по склонам с углом бокового наклона в 25 градусов.

Читайте также Стало известно на каком шасси делают САУ 2С22 "Богдана"

По бездорожью самоходка может идти со скоростью не более 30 км/ч. В таком режиме одной заправки хватит на 500 км. По дорогам с твердым покрытием она мчится 80 км/ч, запаса горючего хватит на 800 км. При этом "Богдана" может перевозить в своих нишах боекомплект из двух десятков снарядов.