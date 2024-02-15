После попадания в САУ "Богдана" машину побило сильно, но наши артиллеристы остались невредимыми благодаря бронезащите.

Несмотря на мощность взрывной начинки российского дрона-камикадзе “Ланцет”, броня машины уберегла жизни наших защитников. Ребят немного оглушило, но они остались живы. Толстостенный корпус стен салона, крыши и днища, а также бронированное стекло салона уберегли жизнь всего экипажа САУ. Об этом сообщили на телеграмм-канале Оперативный ВСУ Chat.

Артиллерийская система украинской разработки 2С22 "Богдана" продолжает доказывать свою эффективность не только результативностью стрельбы по врагу на поле боя, но надежностью многоместной кабины.

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Самоходная артсистема "Богдана" 155-мм создана по стандартам НАТО. А вот броню разработали и изготовили по собственной рецептуре украинские металлурги.

Еще в декабре специализированный портал Defense Express, опираясь на свои источники, сообщал, что на вооружении ВСУ уже около 30 единиц САУ "Богдана", причем ни одной враг не смог уничтожить. Однако война есть война и самоходную гаубицу, рашисты проследили и натравили "Ланцет".

Правда, в коротком сообщении не говорится об общем состоянии поврежденной самоходки, ее ходовой базы и непосредственно самой пушки. В любом случае мы знаем, что боевая техника "Краматорского завода тяжелого станкостроения" жизнь наших ребят уберегла.

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Впрочем, это также заслуга и 25 других украинских предприятий, где для этой колесной машины с гаубичной надстройкой изготавливают компоненты и агрегатные узлы. Это – украинский продукт, хотя некоторые компоненты приходится закупать за рубежом.

Из открытых источников известно, что украинская САУ "Богдана" стоит примерно 2,5 млн долларов. Ценник довольно высокий, но он в сумме значительно дешевле стоимости французской САУ Caesar. По ценам 2021 года Бельгия покупала у Франции такие "Цезари" за 4,26 млн долларов, а Колумбия в условиях дефицита таких видов вооружений уже в 2023 году имела предложение за 5,6 млн долларов.