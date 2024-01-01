Украинский броневик "Варта 2" заехал в Польшу

Усиленное внимание к этой машине обусловлено тем, что такая техника прошла тестовую обкатку войной. Такой подход к приготовлению машины в серийное производство сейчас присущ только Украине, где развернулась широкомасштабная война с российскими оккупантами.

Производитель отмечает, что боевая бронированная колесная машина "Варта 2" полную массу 14 тонн и может развивать скорость на дороге с твердым покрытием 110 километров в час.

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По бездорожью, даже несмотря на добротную амортизационную систему, скорость будет вдвое меньше. Подобный результат имеют не все зарубежные аналоги машин такого класса, уступая украинской машине как в маневрах, так и скорости.

Каждый, кто заправится на любой АЗК AMIC ENERGY бензином или дизельным топливом, приобщается к помощи ВСУ в рамках благотворительной инициативы "MAVIC от AMIC". В рамках данного проекта компания перечисляет 5 гривен с каждого топливного чека на закупку сотни дронов DJI MAVIC 3 (различных вариаций) для ВСУ. Рекламная информация

"Это совершенно новая машина, которая разрабатывалась с учетом десятилетнего опыта компании, потребностей военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Сич" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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Баллистическая защита бронеавтомобиля полностью соответствует стандарту НАТО STANAG 3, а противоминная защита – 3a/3b. Бронекапсула кабины и десантного отсека оснащена противоминными сиденьями и современными системами безопасности, которые создают максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена система подвесного пола, защищающая экипаж от перегрузок во время подрыва.

"Варта 2" оборудована современными системами светомаскировки и интегрированной системой фильтрации воздуха, обеспечивая защиту военных от химических и биологических угроз.

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Инновационных внедрений здесь также достаточно. Скажем, программно-аппаратный комплекс "ICoMWare" обеспечивает ситуационную осведомленность и информационную поддержку командира подразделения через защищенную Mesh-сеть с использованием широкополосных радиостанций DTC.

Фото/видео: Украинская бронетехника