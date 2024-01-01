Український броньовик "Варта 2" заїхав у Польщу

Посилена увага до цієї машини зумовлена тим, що така техніка пройшла тестову обкатку війною. Такий підхід до приготування машини у серійне виробництво нині притаманний лише Україні, де розгорнулася широкомасштабна війна з російськими окупантами.

Виробник зазначає, що бойова броньована колісна машина "Варта 2" повну масу 14 тонн та може розвивати швидкість на дорозі з твердим покриттям 110 кілометрів на годину.

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Бездоріжжям, навіть попри добротну амортизаційну систему, швидкість буде вдвічі менше. Подібний результат мають не всі закордонні аналоги машин такого класу, поступаючись українській машині як в маневрах, так і швидкості.

Кожен, хто заправиться на будь-якій АЗК AMIC ENERGY бензином або дизельним пальним, долучається до допомоги ЗСУ у межах благодійної ініціативи «MAVIC від AMIC». В рамках даного проєкту компанія перераховує 5 гривень з кожного паливного чека на закупівлю сотні дронів DJI MAVIC 3 (різних варіацій) для ЗСУ. Рекламна інформація

"Це абсолютно нова машина, яка розроблялася з врахуванням десятирічного досвіду компанії, потреб військових та умов сучасної війни. Автомобіль може перевозити 10 членів екіпажу. Бронемашина оснащена бойовим модулем «Січ» з 30 мм автоматичною гарматою, що надає їй потужну вогневу міць, необхідну для підтримки піхоти та знищення бронетехніки противника", – розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

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Балістичний захист бронеавтомобіля повністю відповідає стандарту НАТО STANAG 3, а протимінний захист – 3a/3b. Бронекапсула кабіни й десантного відсіку оснащена протимінними сидіннями та сучасними системами безпеки, які створюють максимальний рівень захисту екіпажу. Зокрема, в автомобілі встановлено систему підвісної підлоги, що захищає екіпаж від перевантажень під час підриву.

"Варта 2" обладнана сучасними системами світломаскування та інтегрованою системою фільтрації повітря, забезпечуючи захист військових від хімічних та біологічних загроз.

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Інноваційних впроваджень тут також достатньо. Скажімо, програмно-апаратний комплекс «ICoMWare» забезпечує ситуаційну обізнаність та інформаційну підтримку командира підрозділу через захищену Mesh-мережу з використанням широкосмугових радіостанцій DTC.

Фото/відео: Українська бронетехніка