Бренд объявил о планах предложить электромобили в каждой своей линейке товаров к концу 2026 года.

В сентябре 2019 года компания BRP представила семь концептов электротранспорта, которые называла лишь источником вдохновения и платформой для разработок, однако теперь планирует поставить на конвейер. Все они будут в линейке производителя до 2026 года.

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Для достижения этой цели компания инвестирует 300 миллионов долларов в течение пяти лет, чтобы оплатить “разработку продукции, специализированное оборудование, инфраструктуру, производственное оборудование и оборудование”.

BRP заявляет, что первая модель поступит в продажу в течение двух лет, хотя не уточняет, какой именно тип транспорта это будет. После этого произойдет “быстрое внедрение по всем товарным линейкам”. Хотя подробностей не хватает, можно ожидать увидеть не только электрические Sea-Doo и Can-Am, а еще и батарейные версии снегоходов от Lynx и Ski-Doo.

Фото: электрические концепты BRP / BRP

Электрические машины будут использовать моторы Rotax и будут созданы при содействии нового центра развития электромобилей в Канаде. Последний будет оснащен "самым современным оборудованием, включающим несколько сложных испытательных стендов и динамометров, а также ультрасовременную роботизированную производственную линию для электрических батарей”.

Генеральный директор BRP Хосе Бойсйолі заявил: “Мы всегда говорили, что электрификация – это не вопрос “если”, а вопрос “когда”. Сегодня мы очень рады раскрыть больше деталей нашего плана поставок рыночной продукции, которая будет улучшать опыт пользователей, предлагая новые электрические опции”.