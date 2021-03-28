Бренд оголосив плани запропонувати електричні транспортні засоби у кожній своїй товарній лінійці до кінця 2026 року.

У вересні 2019 року компанія BRP представила сім концептів електротранспорту, які називала лише джерелом натхнення та платформою для розробок, однак тепер планує поставити на конвеєр. Усі вони будуть в лінійці виробника до 2026 року.

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Для досягнення цієї мети компанія інвестує 300 мільйонів доларів протягом п’яти років, щоб оплатити “розробку продукції, спеціалізоване обладнання, інфраструктуру, виробниче обладнання та устаткування”.

BRP заявляє, що перша модель надійде у продаж протягом двох років, хоча не уточнює, який саме тип транспорту це буде. Після цього відбудеться “швидке впровадження по всіх товарних лінійках”. Хоча подробиць бракує, можна очікувати побачити не лише електричні Sea-Doo та Can-Am, а ще й батарейні версії снігоходів від Lynx та Ski-Doo.

Фото: електричні концепти BRP / BRP

Електричні машини будуть використовувати мотори Rotax і будуть створені за сприяння нового центру розвитку електромобілів у Канаді. Останній буде оснащений “найсучаснішим обладнанням, що включає кілька складних випробувальних стендів та динамометрів, а також ультрасучасну роботизовану виробничу лінію для електричних батарей”.

Генеральний директор BRP Хосе Бойсйолі заявив: “Ми завжди говорили, що електрифікація – це не питання “якщо”, а питання “коли2. Сьогодні ми дуже раді розкрити більше деталей нашого плану постачання ринкової продукції, яка буде поліпшувати досвід користувачів, пропонуючи нові електричні опції”.