Этим летом может осуществиться мечта тех, кому хотелось оказаться за рулем Bugatti Chiron. Но для этого нужно оказаться в очень ограниченном списке счастливчиков, составленном самим производителем гиперкаров.

Компания из Мольсайма этим летом проведет на знаменитом курорте Сен-Тропе "летнее дорожное шоу" - Summer Road Show, которое продлится с середины июля до середины августа. Однако, только гости, которых лично приглашает Bugatti, могут испытать себя и замечательные машины французского бренда.

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Тем, кому повезет оказаться в списке приглашенных, представится возможность протестировать Chiron Pur Sport и Chiron Sport, а также улучшить свои навыки вождения безумно мощных машин с инструкторами Bugatti. Маршрут катания проложен вокруг Сен-Тропе, через Раматуель и мимо пляжа Пампелонн, а его продолжительность составляет примерно час.

На этом мероприятии Bugatti “тесно сотрудничает с местными властями, туристическими компаниями, роскошными отелями и ресторанами”, чтобы обеспечить гостям опыт самого высокого уровня.

Фото: Bugatti Chiron для Summer Road Show / Bugatti

“Мы рады, что Летнее дорожное шоу Bugatti получило такой хороший отклик и уже зарекомендовало себя, как изюминка нашего ежегодного календаря событий”, – сказал региональный директор Bugatti Europe Ги Какелин.

После каждого водителя персонал Bugatti проводит дезинфекцию автомобиля, так же, как все помещения, где бывают гости. Кроме того, весь персонал вакцинируется и ежедневно проходит тестирование.

Bugatti Chiron Pur Sport представляет собой улучшенную версию и без того впечатляющего Chiron. Автомобиль оснащен 8-литровым мотором W16 с четырьмя турбинами, который развивает 1479 л. с. мощности и крутящий момент в 1600 Нм.

Гости Summer Road Show смогут познакомиться со сказочным Chiron Super Sport, производство которого скоро начнется, а свои машины заказчики начнут получать уже в начале следующего года.