Цього літа може здійснитись мрія тих, кому хотілось опинитись за кермом Bugatti Chiron. Але для цього потрібно опинитись у дуже обмеженому списку щасливчиків, складеному самим виробником гіперкарів.

Компанія з Мольсайму цього літа проведе на знаменитому курорті Сен-Тропе “Літнє дорожнє шоу” – Summer Road Show, яке триватиме з середини липня до середини серпня. Однак, лише гості, яких особисто запрошує Bugatti, можуть випробувати себе та чудові машини французького бренду.

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Тим, кому пощастить опинитись у списку запрошених, випаде можливість протестувати Chiron Pur Sport та Chiron Sport, а також поліпшити свої навички водіння шалено потужних машин з інструкторами Bugatti. Маршрут катання прокладено навколо Сен-Тропе, через Раматуель та повз пляж Пампелонн, а його тривалість становить приблизно годину.

На цьому заході Bugatti “тісно співпрацює з місцевою владою, туристичними компаніями, розкішними готелями та ресторанами”, аби забезпечити гостям досвід найвищого рівня.

Фото: Bugatti Chiron для Summer Road Show / Bugatti

“Ми раді, що Літнє дорожнє шоу Bugatti отримало такий гарний відгук і вже зарекомендувало себе, як родзинка нашого щорічного календаря подій”, – сказав регіональний директор Bugatti Europe Гі Какелін.

Після кожного водія персонал Bugatti проводить дезінфекцію автомобіля, так само, як усі приміщення, де бувають гості. Крім того, весь персонал вакцинується та щоденно проходить тестування.

Bugatti Chiron Pur Sport являє собою поліпшену версію і без того вражаючого Chiron. Автомобіль оснащено 8-літровим мотором W16 з чотирма турбінами, який розвиває 1479 к.с. потужності та крутний момент у 1600 Нм.

Гості Summer Road Show також зможуть познайомитися з казковим Chiron Super Sport, виробництво якого незабаром розпочнеться, а свої машини замовники почнуть отримувати вже на початку наступного року.