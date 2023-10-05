Черновицкая громада приобрела для передачи подшефным подразделениям ВСУ и территориальной обороны четыре пикапа и два микроавтобуса

Общая стоимость закупленной техники составляет 2,4 миллиона гривен. Деньги в сумме 2,5 миллиона гривен целевым назначением на покупку автомобилей для ВСУ выделены из местного бюджета еще в июле, сообщил городской голова Роман Кличук.

"Городской совет объявил тендер, но он дважды не состоялся из-за отсутствия участников. Поэтому мы перешли к прямой закупке, так сэкономили еще 100 тысяч гривен. Автомобили обошлись нам в 2,4 миллиона гривен", – рассказал Кличук.

Также Роман Кличук (на фото) сообщил, что до конца года городской совет планирует объявить тендер на покупку 20 машин для военных разных марок и лет выпуска.

Скриншот: Авто24