Чернівецька громада придбала для передачі підшефним підрозділам ЗСУ і територіальної оборони чотири пікапи та два мікроавтобуси

Загальна вартість закупленої техніки сягає 2,4 мільйона гривень. Гроші в сумі 2,5 мільйони гривень цільовим призначенням на купівлю автомобілів для ЗСУ виділено з місцевого бюджету ще у липні, повідомив міський голова Роман Клічук.

"Міська рада оголосила тендер, але він двічі не відбувся через відсутність учасників. Тому ми перейшли до прямої закупівлі, так зекономили ще 100 тисяч гривень. Автівки обійшлися нам у 2,4 мільйона гривень", – розповів Клічук.

Також Роман Клічук (на фото) повідомив, що до кінця року міська рада планує оголосити тендер на купівлю 20 машин для військових різних марок та років випуску.

Скриншот: Авто24