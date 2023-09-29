BYD сменил Ford на 4-й позиции самых продаваемых автомобильных брендов в мире.

Согласно отчету TrendForce, в августе продажи автомобилей в мире составили 5,55 млн ед., что примерно на 1% больше, чем в июле.

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Состав 10 лучших автобрендов остался таким же, как и в прошлом месяце, в тройку лидеров попали Toyota, Volkswagen и Honda.

В то же время, китайский автопроизводитель BYD заменил Ford на четвертом месте.

Продажи BYD в августе выросли на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, а его доля на рынке была лишь на 0,1% меньше доли занявшей третье место Honda.

Ford опустился на 6 место, поскольку его продажи в Европе и США упали по сравнению с предыдущим месяцем.