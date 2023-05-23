Китайский BYD строит автозавод в Узбекистане. Первый этап производства планируется запустить осенью этого года.

В Узбекистане начали строить автомобильный завод китайской компании BYD. Площадку под названием BYD Uzbekistan Factory построят совместно с партнером UzAuto, соглашение с которым было достигнуто в феврале 2022 года.

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Завод строят на базе Jizzakh Auto в Джизакской области, а будут производить там автомобили на "новой энергии" (new energy vehicles или NEV) – то есть электрокары и машины с гибридными силовыми установками. Отверточное производство стартует уже этой осенью.

На первом этапе площадка BYD будет выпускать две модели – седан BYD Chazor и кроссовер Song Plus, которые уже продаются в Узбекистане. BYD Chazor, выступающий в одном классе с Kia Optima, оснащается гибридной установкой на базе 1,5-литрового 110-сильного «атмосферника», работающего в паре с электромотором на 180 или 197 лошадиных сил.

Кроссовер Song Plus имеет две версии – гибридную и полностью электрическую. Гибридный вариант DMi оснащается тем же атмосферным двигателем и электродвигателем на 180 или 197 сил. Есть и полноприводный вариант с еще одним 163-сильным электромотором на задней оси. Электронный Song EV движется единственным электромотором на 184 сил.

Сначала производство будет крупноузловым, а затем завод будет постепенно углублять локализацию. В результате планируется выход на сборку по полному циклу или CKR – со штамповкой, сваркой и покраской. Это создаст на предприятии более двух тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане начнут выпускать три модели BYD. Третьей, по данным инсайдеров, должен стать седан Han, который также присутствует на местном рынке. Однако UzAuto о его локализации пока не сообщает.