Китайська BYD будує автозавод в Узбекистані. Перший етап виробництва планують запустити восени цього року.

У Узбекистані почали будувати автомобільний завод китайської компанії BYD. Майданчик під назвою BYD Uzbekistan Factory зведуть спільно з партнером UzAuto, угода з якою була досягнута в лютому 2022 року.

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Завод будують на базі Jizzakh Auto в Джизакській області, а вироблятимуть там автомобілі на "новій енергії" (new energy vehicles або NEV) - тобто електрокари та машини з гібридними силовими установками. Викруткове виробництво стартує вже цієї осені.

На першому етапі майданчик BYD випускатиме дві моделі – седан BYD Chazor та кросовер Song Plus, які вже продаються в Узбекистані. BYD Chazor, який виступає в одному класі з Kia Optima, оснащується гібридною установкою на базі 1,5-літрового 110-сильного «атмосферника», що працює в парі з електромотором на 180 або 197 кінських сил.

Кросовер Song Plus має дві версії - гібридну та повністю електричну. Гібридний варіант DMi оснащується тим же атмосферним двигуном і електродвигуном на 180 або 197 сил. Є й повнопривідний варіант із ще одним 163-сильним електромотором на задній осі. Електричний Song EV рухається єдиним електромотором на 184 сил.

Спочатку виробництво буде великовузловим, а потім завод поступово поглиблюватиме локалізацію. У результаті планується вихід на збірку за повним циклом або CKR - зі штампуванням, зварюванням та фарбуванням. Це створить на підприємстві понад дві тисячі робочих місць.

Раніше повідомлялося, що в Узбекистані почнуть випускати три моделі BYD. Третьою, за даними інсайдерів, мав стати седан Han, який також присутній на місцевому ринку. Однак UzAuto про його локалізацію поки не повідомляє.