BYD планирует строительство заводов в ЕС

В 2024 г. количество европейских регистраций BYD выросло на 216% до 49 984 авто. В то же время компания отстает от MG, которая продала в Европе 243 тыс. автомобилей. Такую статистику приводит Укравтопром.

Читайте также: BYD обошел Tesla по финансовым показателям

Чтобы усилить свое присутствие, BYD сосредотачивается на локализации производства и расширении розничной торговли.

Китайская компания планирует увеличить количество дилерских центров в Германии с 28 до 120 и строит два сборочных завода - один в Сегеде, Венгрия, который откроется уже в октябре, а другой в Измире, Турция, запланирован на март 2026 года. Эти заводы уменьшат зависимость от тарифов ЕС на электромобили китайского производства

BYD также приспосабливается к медленному развитию европейского рынка электромобилей активно предлагая плагин-гибриды.