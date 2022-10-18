У крупнейшего производителя электромобилей в мире есть планы по выходу на европейский рынок.

BYD представляет сразу три электрических новинки, которые могут появиться на европейском рынке.

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BYD Han – электрический седан в максимальной комплектации с полноприводной силовой установкой на 517 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 3,9 с. Батарея на 85,4 кВт·ч дает возможность на одной зарядке преодолеть 610 км.

BYD Seal – еще один седан, для которого Европа может стать первым рынком. Силовая установка модели может быть выполнена в трех вариантах: две заднеприводные версии и полный привод. В первых двух случаях отдача составит 204 или 313 лошадиных сил. В полноприводном исполнении – 517 л.с. Аккумуляторов два на выбор: емкостью в 61,4 и 82,5 кВт·ч, которые гарантируют 550, 650 или 700 км на одной зарядке в зависимости от версии.

BYD Atto 3 – электрический одномоторный кроссовер. Электродвигатель выдает 204 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч за 7,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор две батареи: на 49,9 и 60,5 кВт·ч. Запас хода варьируется от 430 до 510 км соответственно.