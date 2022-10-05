Електрифікація китайського автопарку йде вражаючими темпами. Провідний виробник електромобілів за сім місяців значно збільшив продажі електричних та гібридних моделей.

У вересні BYD встановила сьомий поспіль місячний рекорд з продажу електричних та гібридних автомобілів продавши більше 200 тис. машин, повідомляє Bloomberg. В річному обчисленні продажі компанії зросли на 187%.

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BYD, в яку інвестує Уоррен Баффет, також відзначила зростання експорту своїх повністю електричних (BEV) та гібридних (PHEV) машин минулого місяця. У вересні компанія продала за кордон 7736 таких авто. За підсумками ІІІ кв. 2022р. BYD виготовила 534 164 BEV та PHEV.

Загальний обсяг продажів легкових авто BYD, які частково або повністю працюють на електриці, з початку року становить 1,17 млн шт., що на 255% більше ніж за той самий період 2021 року.