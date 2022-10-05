Электрификация китайского автопарка идет поразительными темпами. Ведущий производитель электромобилей за семь месяцев значительно увеличил продажи электрических и гибридных моделей.

В сентябре BYD установила седьмой подряд месячный рекорд по продаже электрических и гибридных автомобилей, продав более 200 тыс. машин, сообщает Bloomberg. В годовом исчислении продажи компании выросли на 187%.

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BYD, в которую инвестирует Уоррен Баффетт, также отметила рост экспорта своих полностью электрических (BEV) и гибридных (PHEV) машин в прошлом месяце. В сентябре компания продала за границу 7736 таких автомобилей. По итогам ІІІ кв. 2022г. BYD изготовила 534 164 BEV и PHEV.

Общий объем продаж легковых авто BYD, частично или полностью работающих на электричестве, с начала года составляет 1,17 млн. шт., что на 255% больше, чем за тот же период 2021 года.