Полторы тысячи рабочих завода General Motors могут быть спасены от безработицы, если производитель примет предложение.

Предприниматель из города Кливленд, в американском штате Огайо, предложил компании General Motors не закрывать завод по производству автомобилей в городе Лордстауне.

Читайте также: Fiat, Jaguar или Land Rover могут стать французскими

Издание The Vindicator сообщил, что бизнесмен Берне Морено из Кливленда предложил автопроизводителю необычную сделку: покупать абсолютно все Chevrolet Cruze, если их продолжат выпускать на заводе в Лордстауне. Завод должен работать в две смены, как и до решения о закрытии. Речь идет о тысячах машин.

Также местные СМИ сообщают, что Берни Морено планирует использовать все преобретенные машины для открытия в округе службы найма автомобиля, подобного Uber и Lyft.

Фото: автосборочный конвейер Chevrolet Cruze / GM

Утверждается, что General Motors получила предложение от Морено тот же день, когда последний Cruze сошел с конвейера завода в Лордстауне – 6 марта.

Ответ General Motors на предложение Берне Морено не разглашается, однако бизнесмен сообщил, что подписал с автопроизводителем какой-то контракт, а также согласие на неразглашение информации, поэтому существует шанс, что в том или ином виде идея по спасению завода от закрытия может сработать.

Также интересно: Шулявский мост переселился в соцсети​​​​​​​