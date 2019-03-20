Півтори тисячі робітників заводу General Motors можуть бути врятовані від безробіття, якщо виробник пристане на пропозицію.

Підприємець з міста Клівленд, що в американському штаті Огайо, запропонував компанії General Motors не закривати завод з виробництва автомобілів у місті Лордстаун.

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Видання The ​​Vindicator повідомило, що бізнесмен Берні Морено з Клівленда запропонував автовиробнику незвичайну угоду: купувати абсолютно усі Chevrolet Cruze, якщо їх продовжать випускати на заводі у Лордстауні. Завод має працювати у дві зміни, як і до рішення про закриття. Мова йде про тисячі машин.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що Берні Морено планує використовувати усі скуплені машини для відкриття у окрузі служби найму автомобіля, подібного Uber та Lyft.

Фото: автоскладальний конвеєр Chevrolet Cruze / GM

Стверджується, що General Motors отримала пропозицію від Морено того ж дня, коли останній Cruze зійшов з конвеєра заводу у Лордстауні – 6 березня.

Відповідь General Motors на пропозицію Берні Морено не розголошується, однак бізнесмен повідомив, що підписав з автовиробником якийсь контракт, а також згоду на нерозголошення інформації, тож існує шанс, що в тому чи іншому вигляді ідея з порятунку заводу від закриття може спрацювати.

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